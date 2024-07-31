У врага есть возможность накапливать пехоту и проводить массированные штурмы, рассказал он.

Российские оккупационные войска продвигаются вдоль железной дороги в районе Покровска Донецкой области. Об этом рассказал военный 1-го батальона 68-й отдельной егерской бригады им. А. Довбуша Александр с позывным "Рено".

"Враг несколько раз повторяет в районе Покровска одну и ту же ситуацию. Ему удается продвигаться вдоль железной дороги. Это началось с Очеретино и продолжается и сейчас по сути. Захват Прогресса и Волчьего стал возможным именно за счет того, что врагу удалось продвинуться вдоль железной дороги. И пока не удается найти эффективный способ, как их остановить", – заявил он в эфире "Радио Свобода".

Военный подчеркнул, что там под путями есть проходы и укрытия, а с обеих сторон – посадка. Это позволяет оккупационным войскам РФ накапливать пехоту и проводить массированные штурмы, которые очень сложно отражать.

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"Поэтому, к сожалению, ситуация достаточно напряженная. И если в полях нам удается их сдерживать – да, мы постепенно отступаем, но это контролируемое отступление во фронтальной плоскости – то здесь им удалось найти определенное слабое место. И они им пользуются. Сейчас, за счет этого прорыва, увеличивается длина фронта в очередной раз, к сожалению", – рассказал "Рено".

Война в Украине: ситуация на Покровском направлении

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 30 июля, и до 22:00 на фронте произошло 108 боевых столкновений. 40 из них было зафиксировано только на Покровском направлении. Там по состоянию на тот момент 22 атаки врага были отбиты, еще 18 боев продолжались.

Издание CNN пишет, что российские оккупационные войска продвигаются к стратегически важному городу Покровск Донецкой области. Это создает угрозу для жизненно важной украинской линии снабжения.

Этот населенный служит ключевым узлом для украинских военных благодаря легкому доступу к Константиновке. Дорога, соединяющая их, используется для пополнения запасов войск на передовой и эвакуации раненых в направлении Днепра.

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