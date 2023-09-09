По словам полковника запаса ВСУ, сейчас Силы обороны контролируют вход и выход россиян из Бахмута.

На Бахмутском направлении у россиян положение критическое, потому что на севере города продолжается продвижение ВСУ.

Как сказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "Эспрессо", российские подразделения могут попасть в окружение возле Бахмута.

"Россияне готовятся к наращиванию наступательного импульса. После того, как будут введены резервы ВСУ для прорыва Запорожского фронта, именно в этот момент противник готовится ударить по Луганскому направлению. В основном по Купянско-Сватовскому направлению. Также враг будет пытаться удержать наши войска, которые сейчас обходят Бахмут. Если на севере Бахмута мы еще продвинемся на несколько километров в районе Берховки, тогда российский гарнизон попадет в трудную ситуацию", - пояснил Свитан.

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По словам полковника запаса ВСУ, сейчас Силы обороны контролируют вход и выход россиян из Бахмута.

"После выхода ВСУ на север Бахмута, ВСУ полностью закроют россиянам движение из Бахмута. Россияне окажутся в окружении, и не только в оперативном. Поэтому они пытаются удержать наши войска в районе Берховки. К югу от Бахмута наше движение идет в сторону Горловки. И там враг тоже может активизироваться, когда начнется основная часть нашего наступления", - добавил Свитан.

Битва за Бахмут - что известно

По данным британской разведки, у российских оккупантов начались большие проблемы со стратегической обороной Бахмута. Хотя бои в самом городе пока не возобновились, ВСУ успешно продвигаются на Северном и южном флангах, что ставит под угрозу содержание города в будущем.

Украинское командование утверждает, что в отдельные дни удается продвинуться вперед сразу на километр. В этом смысле одним из главных достижений ВСУ последних недель стал захват важной высоты в районе села Клещиевка. Оттуда вся южная часть Бахмута как на ладони.

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