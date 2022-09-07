Западные эксперты отметили успехи украинской армии в борьбе с оккупантами.

Украина готова провести контрнаступление, но необходима поддержка Запада. Поставки оружия сдерживаются из-за опасений спровоцировать президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Голос Америки.

По словам бывшего Командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава, украинское защитники продвигается на юге, успешно используя ландшафт, чтобы отрезать российские войска и заставляют их чувствовать уязвимость. При этом он отметил, что желание российского руководства провести переговоры означает, что россияне чувствуют себя неуверенно.

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"До конца июня – начала июля украинские военные должны были отступать, неся большие потери. До того, как наша команда прибыла в Херсонскую область, и военная часть, с которой мы общались, понесла огромные потери. Мы говорили с ними, они тяжело переживали гибель своих товарищей, но уже могли сказать нам, что благодаря только поступившим HIMARS они могли отразить небольшую часть территории, маленькую деревню, но для них это имело большое значение. И теперь они очень оптимистичны, они верят, что большее количество HIMARS поможет им продвинуться дальше. Но они понимают, что это не произойдет сразу – россияне отправляют туда огромные ресурсы, не считаясь с тем, сколько российских солдат гибнет", – рассказала корреспондентка по национальной безопасности газеты The Wall Street Journal Вивиан Салама.

По ее словам, украинские бойцы и командиры на передовой считают, что контрнаступление не будет таким быстрым, потому что они не готовы к массивному наступлению, и сама операция будет продолжаться в течение нескольких месяцев.

"Уже сейчас понятно, что план Путина захватить Киев за три дня, разбить Украину и разделить ее на части, чтобы присоединить значительную часть к России – всего этого уже не произойдет. Вместо того чтобы разделить Украину, российская агрессия объединила Украину – более 90% украинцев считают, что они выиграют эту войну, они поддерживают президента Зеленского и его способ ведения войны", – считает старший научный сотрудник по вопросам национальной безопасности в Совете по международным отношениям Макс Бут.

При этом он напомнил, что Киев разблокировал экспорт зерновых, что сделало невозможным использование Россией питания как оружия, а также не оправдались надежды РФ, что Европа подастся энергетическому шантажу.

"Украина сумела обратить битву в свою пользу. И если это им удалось сделать с менее чем 20 системами HIMARS, то представьте, что они смогут сделать, если у них их будет 60! А если будет еще более дальнобойное оружие, самолеты F16 или танки М1. Все это им нужно предоставить. Но даже без них украинцы уже выиграли свою войну за независимость, потому что Путину не удалось добиться своих целей. Вопрос остается открытым, сколько своей территории Украина контролирует, но вопрос о том, будет ли существовать независимая Украина уже не стоит", – отметил Бут.

В то же время он указал, что решение не посылать все необходимое Укриане оружие – ошибка США, потому что нет значения, стреляют ли это ракеты на 50 километров, или на 150.

"Путин ведет себя рационально. Ему не удалось взять Киев, он отступил. Он не нападает на страны-члены НАТО, он не собирается начинать Третью мировую. Поэтому нет большого риска в том, чтобы предоставить украинцам системы дальнего действия, которые могли бы помочь в отвоевании своей территории", – считает эксперт.

В свою очередь генерал Бридлав считает, что Украина не получит сложное западное оружие, как самолеты F 16 в ближайшее время, из-за неподготовленности военных.

"Америка и другие союзники планируют в ближайшее время тренировать украинских солдат, чтобы не отдельные роды войск, а вся украинская армия поднялась на высокотехнологичный уровень. Ведь украинцы уже доказали, что они могут быстро овладевать высокотехнологичным оружием", - заявил Бридлав.

Также он указал на необходимость формирования резервов вооружения в США.

Как ранее сообщал УНИАН,США разрабатывают план поддержки украинской армии в средней и долгосрочной перспективе. Речь идет также и о поддержке после победы над российской армией.

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