Председатель ОВА отмечает, что сегодня на Сумщине "зеленых коридоров" нет.

Оккупанты обстреляли Сумщину, в результате чего погибли двое мирных жителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В ночь на 11 марта российские орки обстреляли жилые дома хутора Кердилівщина Маловорожбянської сельсовета. Погибло двое местных мирных жителей: Василий Маслюк (прилет во двор) и Валерий Суханов (осколочное)", - написал он.

Кроме того, Живицкий сообщил, что "сегодня на Сумщине "зеленых коридоров" нет".

Как сообщал УНИАН, российские войска с первого дня войны, 24 февраля, активно обстреливают и бомбят ракетами населенные пункты Сумской области. 10 марта там удалось организовать три гуманитарных коридора в Полтаву с помощью "Красного Креста". В то же время из некоторых населенных пунктов, таких как Ахтырка и Лебедин, оккупанты не позволяют эвакуироваться. Из Сумской области удалось вывезти 20 тысяч людей

Вас также могут заинтересовать новости: