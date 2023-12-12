За 12 декабря российские оккупанты атаковали на шести направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
Отмечается, что в течение суток произошло 73 боевых столкновения. В частности:
- на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;
- на Лиманском направлении Силы обороны отразили две атаки врага в районе Макеевки Луганской области;
- на Бахмутском направлении - четыре атаки противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области;
- на Авдеевском направлении наши защитники отбили 37 атак врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск;
- на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 10 безуспешных атак на позиции наших защитников;
- на Запорожском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Ивового Запорожской области.
Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.
Война в Украине - ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки войска РФ продолжили атаковать позиции украинских защитников. Горячее всего было на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлении.
Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжали сдерживать врага. Оккупанты и дальше предпринимали попытки окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.