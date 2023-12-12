Больше всего атак ВСУ отразили на Авдеевском направлении.

За 12 декабря российские оккупанты атаковали на шести направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что в течение суток произошло 73 боевых столкновения. В частности:

на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;

украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области; на Лиманском направлении Силы обороны отразили две атаки врага в районе Макеевки Луганской области;

Силы обороны отразили две атаки врага в районе Макеевки Луганской области; на Бахмутском направлении - четыре атаки противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области;

- четыре атаки противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области; на Авдеевском направлении наши защитники отбили 37 атак врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск;

наши защитники отбили 37 атак врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск; на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 10 безуспешных атак на позиции наших защитников;

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 10 безуспешных атак на позиции наших защитников; на Запорожском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Ивового Запорожской области.

Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

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Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки войска РФ продолжили атаковать позиции украинских защитников. Горячее всего было на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлении.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжали сдерживать врага. Оккупанты и дальше предпринимали попытки окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

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