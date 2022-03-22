В столице сегодня действует усиленный комендантский час.

Киев из-за российского вторжения в Украину фактически опустел. Сегодня из-за усиленного комендантского часа людей на улицах нет вообще.

Видео из центра украинской столицы опубликовал известный певец из группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот). Сейчас он служит в теробороне Киева.

"Никогда не думал, что буду такое чувствовать, но хочется уже увидеть Киев наполнен людьми и автомобильными пробками... хочется жизни, насыщенной любовью и радостями... знаю много людей, которые мыслят также... именно поэтому мы обречены на победу. Все будет Украина", - подчеркнул Михайлюта.

На видео можно увидеть, как сейчас выглядят центральные улицы Киева - на них отсутствует автотранспорт и прохожие.

Напомним, со вчерашнего вечера до утра среды в столице действует комендантский час.

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