Между защитниками Украины и противником за прошедшие сутки было три боевых столкновения.

На юге за сутки украинские военные успешно отразили вражеские попытки штурма и нанесли оккупантам потери.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

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"Обстановка в нашей операционной зоне на Южнобугском направлении остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия с целью удержания захваченных территорий в Херсонской и Николаевской областях, пытается остановить развитие наступления наших подразделений", - отметил он.

По словам Назарова, в течение прошедшего дня враг совершил три боевых столкновения с украинскими силами обороны.

Так, попытка штурмовых действий по направлению Зеленый Гай - Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП была отбита, а враг с потерями отступил.

Кроме того, выход диверсионно-разведывательной группы врага и атака позиций украинских войск еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка и БМП также не имели успеха - враг был вынужден ретироваться, понеся существенные потери.

Контрнаступление Украины 2022 на юге - это стоит знать

В конце августа ВСУ пошли в контрнаступление. Президент Владимир Зеленский 4 октября рассказал, что за неделю наши воины освободили от врагов десятки населенных пунктов.

Позже бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба армии Украины Алексей Громов сказал, что с 1 октября в Херсонской области наши воины освободили 29 населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, 6 октября на юге украинские войска ликвидировали более 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и много вражеского вооружения и техники.

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