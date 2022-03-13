Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 млрд кубометров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене для экономии угля.

Как он заявил в видеообращении сейчас функционируют четыре атомные электростанции, все гидроэлектростанции, ТЭЦ.

По словам Шмыгаля, действуют договоренности с Польшей на поставку дополнительных партий угля по железной дороге.

"Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене. Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 млрд кубометров", - отметил он.

Глава правительства добавил, что сейчас продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши.

Он подчеркнул, что "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где происходят боевые действия.

Напомним, по данным Минэнерго, из-за обстрелов оккупантов более 700 тысяч украинцев не имеют электроснабжения.

По данным ведомства, наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе - более 233 тысяч абонентов без электроснабжения полностью отключено м. Мариуполь.

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