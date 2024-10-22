Последние новости с фронта могут свидетельствовать о том, что Украина проигрывает России войну на истощение.

Украинские танки Leopard 2A4 подорвались во время атаки на российскую технику с близкой дистанции. Однако некоторые из них уцелели и смогли пройти, пишет Forbes.

В воскресенье и понедельник российские войска бросили батальоны в бой против украинской обороны в Донецкой области, продвинувшись на четверть мили через руины города Максимиляновка. Это стало частью их постепенного наступления на Курахово.

Прорыв на этом участке обошелся России в сотни потерь. Украинский Генштаб сообщил о более 1700 погибших, раненых и пленных россиян только за один день.

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Бои на Донбассе являются отражением общей картины войны: российские войска продвигаются, но несут огромные потери, которые трудно компенсировать. В результате, Москва привлекает даже северокорейских военных.

Столкновения возле Курахово были особенно ожесточенными. Российские мотострелковые подразделения перебросили на южный фланг 19 БМП и 4 танка, которые атаковали украинскую 79-ю десантно-штурмовую бригаду. Однако опытные украинские военные уничтожили несколько единиц техники и отбили атаку. По данным бригады, уцелевшие российские машины сбежали под огнем украинских противотанковых ракет и беспилотников.

К северу от этого сектора успех россиян был более ощутимым. 33-я механизированная бригада Украины, вооруженная танками Leopard 2A4, успешно поразила несколько российских машин. Однако российские войска смогли закрепиться на западе Максимильяновки.

По мнению некоторых аналитиков, такие успехи России могут свидетельствовать о том, что Украина проигрывает войну на истощение, так как не успевает пополнять личный состав и технику. Ежемесячно Киев пытается привлекать до 20 000 новых военных, но потери столь же велики. В то время, как Россия также теряет до 30 000 военных в месяц, она привлекает аналогичное количество новых солдат, в том числе благодаря соглашениям с Северной Кореей.

По словам аналитиков, этот дисбаланс в человеческих ресурсах может стать решающим, если Украина не получит большей поддержки от своих союзников.

Танки Leopard на фронте - что известно

Как отметило издание Forbes, в наступлении в Курской области России участвует 21-я механизированная бригада, в арсенале которой - самые передовые и лучшие западные танки - Strv 122/Leopard 2A6. И, согласно роликам из социальных сетей, один из этих танков во время боя возле села Веселое был подбит беспилотником или подорвался на мине.

Аналитик издания подчеркивает, что каждый Strv 122 и Leopard 2A6 является драгоценным, ведь Украина получила только 10 Strv 122 из Швеции и 21 Leopard 2A6 из Германии и Португалии, все в 2023 году. К весне из этих танков осталось около 20, все они принадлежали 21-й механизированной бригаде, и вряд ли ей следует ожидать новых поставок.

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