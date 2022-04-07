Вашингтон не препятствует борьбе против России в регионе.

Соединенные Штаты Америки делятся с Украиной разведывательными данными для сражений с оккупантами на Донбассе. Это первый раз, когда официальный представитель Вашингтона публично признал роль США в проведении операций в упомянутом регионе нашей страны.

Как передает CNN, соответствующая информация поступила от министра обороны Штатов Ллойда Остина во время его выступления перед Комитетом Сената США по Вооруженным силам.

В ходе разговора представителя Вашингтона спросили, отправляют ли США Украине разведданные для наступления на войска Российской Федерации на Донбассе или во временно оккупированном Крыму. Остин ответил прямо, хоть и не упомянул полуостров.

"Мы предоставляем им ... разведданные для проведения таких операций ... на Донбассе. Это верно", — сказал Остин.

Министр обороны также сообщил, что США не препятствуют атакам Вооруженных сил Украины на российских оккупантов в указанном регионе. По данным CNN, заявление Остина – это первый раз, когда официальное лицо признало роль Вашингтона в операциях на Донбассе.

Слова министра дополнил другой высокопоставленный чиновник Минобороны США. Он сообщил, что Штаты продолжают предоставлять "полезную информацию и разведывательные данные Вооруженным силам Украины в их борьбе". И так как боевые действия мигрируют на Донбасс, США будут соответственно корректировать информационный поток по мере необходимости.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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