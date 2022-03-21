РФ, возможно, в ближайшие недели попытается окружить украинскую столицу, полагают в британском Минобороны.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что захват Киева до сих пор остается главным приоритетом в войне России против Украины.

Об этом сообщает британское Минобороны в Twitter со ссылкой на данные разведки.

В частности, отмечается, что тяжелые боевые действия продолжаются к северу от Киева.

"Продвижение российских войск к украинской столице с северо-востока застопорилось. Силы, продвигающиеся с направления Гостомеля на северо-запад, получили отпор украинского сопротивления. Основная часть российских сил остается на расстоянии более чем 25 км от центра города", - говорится в сообщении.

"Несмотря на отсутствие прогресса у противника, Киев остается главной военной целью России, и они, вероятно, сделают приоритетом попытки окружить город в течение ближайших недель", - добавили в британском ведомстве.

Ранее Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что российские войска все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад.

Напомним, 24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

Вас также могут заинтересовать новости: