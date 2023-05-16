Российские власти придумали еще одну "отмазку" для того, чтобы продолжать войну против нашей страны.

Спикер российского диктатора Владимира Путина - Дмитрий Песков, уже заговорил о "новой цели" войны РФ против Украины.

Война будет продолжаться, чтобы не было обстрелов российской территории, заявил пресс-секретарь Путина, комментируя информацию о якобы обстреле Белгородской области защитниками Украины, пишет vedomosti.ru.

"В целом мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", - утверждал спикер диктатора.

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Война России и Украины - сейчас это стоит знать

РФ рано утром 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное вторжение в Украину якобы для проведения "демилитаризации" и "денацификации". Примечательно, что российские власти даже не назвали войну войной. Кровавое вторжение Россия назвала "специальной военной операцией".

После того, как захватчики не смогли быстро захватить Киев и понесли еще ряд серьезных поражений, российские власти озвучивали новые "цели войны". В частности, в конце января Владимир Путин заявил, что российские оккупанты в Украине "защищают Россию".

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