Президент России хочет добиться зимнего перемирия, полагает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин на ближайшее время выбрал такую стратегию по Украине - пытается запугать украинцев, чтобы добиться зимнего перемирия.

Российский лидер пытается показать, что граждане Украины не смогут зимой выдержать войну, и поэтому направляет иранские дроны-камикадзе на объекты энергетической инфраструктуры, рассказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире проекта "Гроші".

"…он выбрал некую стратегию, стратегия… на две-три недели, у него не бывает стратегии на дольше. Он хочет добиться перемирия зимнего так называемого… за что он готов, возможно, что-то нам отдать… и как он добивается от нас перемирия - он пытается нас запугать и показать, что зимой, ну не получится нам выдержать его страшную войну", - считает эксперт.

Россия атаковала Украину иранскими дронами - что нужно знать

Противник в октябре начал активно запускать на украинские объекты инфраструктуры, расположенные в разных областях, иранские беспилотники-камикадзе.

В результате массированной вражеской атаки, совершенной 10 октября, погибли 20 человек, а 108 - были травмированы. Повреждены ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе ТЭС. Власти Украины решили прекратить экспорт электричества.

17 октября в Киеве вражеский беспилотник попал в жилой дом, погибли пять человек, в частности, беременная и пожилая женщины.

18 числа РФ совершила ракетный обстрел столицы Украины, были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Из-за "прилетов" возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Жертвами вражеского ракетного удара стали три человека.

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