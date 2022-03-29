За ее использование предлагается наказывать лишением свободы до 5 лет.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно запрета использования символики поддержки нападения Российской Федерации на Украину (№7220).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом, в частности, предлагается установить, что изготовление, распространение, а также публичное использование символики поддержки военной агрессии России против Украины наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Указывается, что символика поддержки военной агрессии России против Украины - символика, включающая флаги, символы, изображения или другую атрибутику, памятники, памятные знаки, надписи, в которых изображается символика, которая размещалась на военной технике РФ во время военной агрессии против Украины.

Также уточняется, что запрет на всей территории Украины касается такой символики и в виде сувенирной продукции.

В то же время запрет не распространяется на случаи использования символики поддержки военной агрессии РФ против Украины в экспозициях музеев, тематических выставках; в процессе научной деятельности; на оригиналах боевых знамен; во время изложения или реконструкции исторических событий; в частных коллекциях и частных архивных собраниях.

Запрет не распространяется на случаи использования символики поддержки военной агрессии РФ (при условии, что это не приводит к пропаганде военной агрессии России против Украины) в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах; в произведениях искусства, созданных после вступления в силу этого закона.

Среди прочего, предлагается установить, что запрещается использование печатных средств массовой информации для пропаганды этой символики.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства криминализировать использование символа "Z" как способа публично поддержать войну России против Украины.

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