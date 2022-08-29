Они продолжают интенсивную воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение неподалеку Потемкино, но понесли потери.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из имеющихся у врага средств огневого поражения в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Червоное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березовое, Белогорье, Степное и Каменское.

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Кроме того, ударами авиации оккупанты пытались нанести потери подразделениям украинских войск возле Малых Щербаков.

На Южнобугском направлении противник обстреливал из артиллерийских систем и танков районы населенных пунктов Николаев, Лупареве, Таврическое, Прибугское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарці, Березнеговатое, Высунск, Явкино, Большое Артакове, Тополиное и Князевка.

Ударам авиации подверглись районы Андреевки и Калиновки.

"Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку Потемкино, понес потери и ретировался", - говорится в заметке.

В Генштабе также отметили, что оккупанты продолжают интенсивную воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабельное группировка противника выполняет задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Донетчине оккупанты штурмом пытались продвинуться в трех направлениях.

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