ВСУ могут отойти из 20 сел на Донбассе, есть угроза котла, - аналитик BILD

Угрожающая ситуация для Сил обороны складывается вблизи Кураховского водохранилища.

Украинской армии грозит новый котел в Донецкой области. На этом участке фронта россияне пытаются продвигаться с двух сторон.

Об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке. По его данным, российские войска вышли с северо-востока к берегам Кураховского водохранилища в Донецкой области. Одновременно они продвигаются к нему с юго-запада со стороны Угледара.

Как отмечает Рёпке, из-за этого над ВСУ нависла угроза попадания в котел вокруг города Курахово, если они не отступят.

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"Российская армия вторжения захватила село Максимовка в Донецкой области. Поскольку Украине не хватает резервов и "второй" линии обороны в этом районе, продвижение россиян остается на уровне около 2 км в сутки и создает угрозу еще одного котла. Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы еще одним масштабным отступлением примерно из 20 населенных пунктов к юго-востоку от села Андреевка", - пишет Рёпке.

Российско-украинская война: что надо знать

По данным журналистов Forbes, пока на востоке Украины продолжаются критически важные бои, Украина перебрасывает лучшие образцы своего вооружения в Курскую область. По их мнению, стратегические цели Курской операции до сих пор не ясны.

Тем временем аналитики DeepState сообщают об очередном продвижении врага в Донецкой области. Эксперты отмечают, что захватчикам удалось захватить поселок Степановка в Краматорском районе.

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