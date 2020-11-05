План украинской стороны в ТКГ по созданию условий для выборов в ОРДЛО сегодня будет передан спецпредставителю ОБСЕ.

План Украины по Донбассу "расходится" с содержанием и последовательностью действий, предусмотренных Минскими соглашениям.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я так понимаю, что там речь идёт о совсем другой субстанции, которая отличается от субстанции, от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договорённостях", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, готова ли российская сторона пойти на демилитаризацию региона и передачу границы, чтобы провести выборы в ОРДЛО 31 марта 2021 года.

Он подчеркнул, что не обладает информацией, был ли этот план передан российской стороне, но пока что делает вывод об "определённых расхождениях с Минским комплексом мер".

На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли, что Россия скажет "нет" новым инициативам, Песков заявил: "Я не знаю, передан ли этот план и получен ли российской стороной, и изучен ли он, что безусловно необходимо, чтобы сформулировать позицию, но первая реакция, которую я озвучил, сама напрашивается".

Говоря о встрече глав государств на уровне "нормандского формата", он подчеркнул, что "встреча глав государств ради встречи происходить не может, а может происходить ради определённого результата".

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"Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договорённостей между главами государств и правительств", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что договорённости, достигнутые в Париже, пока не реализованы по всем пунктам.

Пять пунктов нового плана действий по Донбассу

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил СМИ, что украинская сторона подготовила план для создания условий для проведения местных выборов в ОРДЛО 31 марта 2021 года.

Планом предусмотрено прекращение вооруженного конфликта, полная демилитаризация ОРДЛО и роспуск незаконных вооруженных формирований. После этого Украина должна взять под контроль границу с РФ и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.

По словам Кравчука, сегодня этот план будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

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Автор: Роман Цимбалюк