По словам Леонида Кравчука, вся ответственность за нарушение мирных договоренностей лежит на незаконных вооруженных группировках.

У Украины не будет других вариантов, кроме как открывать ответный огонь в случае нарушения боевиками режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, пишет Общественное.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках соприкосновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", – заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что вся ответственность за нарушение мирных договоренностей лежит на незаконных вооруженных группировках.

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"Они (боевики - ред.) не будут выполнять минские договоренности. Они отказываются от тишины, которая введена. Они отказываются от комплекса мер, которые одобрены Советом Безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", - сказал Кравчук.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно осуществляют обстрелы украинских позиций.

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Автор: УНИАН