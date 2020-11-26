По словам заместителя руководителя ОП, у президента есть видение того, каким образом достичь мира на Донбассе, и Украина к этому идет.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал в интервью программе "Бацман".

Тимошенко заявил, что у президента Владимира Зеленского есть видение того, каким образом достичь мира на Донбассе, и Украина к этому идет.

"Если президент не будет все для этого (установления мира на Донбассе) делать, этого не произойдет. Потому что этот мир выгоден в первую очередь нам, ведь это территория Украины, и там есть граждане Украины. Без желания и постоянных действий со стороны президента не получится достичь мира", - подчеркнул он.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных и обстрелы. Однако он отметил, что по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы.

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"Никто не мог два или три года назад подумать, что Олег Сенцов сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами - они могут быть маленькими, но мы все равно движемся", - сказал он.

Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли два военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

30 октября участники ТКГ раз договорились соблюдать режим прекращения огня.

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Автор: Юлия Янкевич