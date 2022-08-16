В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что так называемый "суд" над иностранцами на оккупированном Донбассе является ничтожным.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в микроблоге Twitter.
"Фальшивый суд России на Донбассе над иностранными военнослужащими Вооруженных сил Украины и гуманитарным работником является ничтожным. Это - очередное доказательство того, что Москва грубо нарушает правила ведения войны. Международное гуманитарное право должно применяться ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам", - подчеркнул Николенко.
Ранее сообщалось, что боевики самопровозглашенной "ДНР" объявили обвинения пяти военнопленным иностранцам из "Интернационального легиона", воевавших на стороне Украины против Российской Федерации.
Троим из пленных иностранцев в псевдореспублике грозит смертная казнь.
Захваченных в плен иностранцев должен судить так называемый "верховный суд "ДНР".