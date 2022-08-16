В МИД Украины подчеркнули, что Москва в очередной раз грубо нарушает правила ведения войны.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что так называемый "суд" над иностранцами на оккупированном Донбассе является ничтожным.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в микроблоге Twitter.

"Фальшивый суд России на Донбассе над иностранными военнослужащими Вооруженных сил Украины и гуманитарным работником является ничтожным. Это - очередное доказательство того, что Москва грубо нарушает правила ведения войны. Международное гуманитарное право должно применяться ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам", - подчеркнул Николенко.

Ранее сообщалось, что боевики самопровозглашенной "ДНР" объявили обвинения пяти военнопленным иностранцам из "Интернационального легиона", воевавших на стороне Украины против Российской Федерации.

Троим из пленных иностранцев в псевдореспублике грозит смертная казнь.

Захваченных в плен иностранцев должен судить так называемый "верховный суд "ДНР".

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