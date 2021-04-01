По данным разведчиков, Россия готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

«Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, который имеет целью побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширение российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан (на самом деле – граждан Украины, которым принудительно на протяжении последних лет выдавали паспорта РФ)», – сообщили в ГУР в четверг, 1 апреля.

В управлении отметили, что не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Читайте такжеУкраина направила ноту протеста РФ из-за провокаций против дипломатов в МосквеТакже в ГУР добавили, что российские дипломатические представительства за границей и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях Вооруженных сил Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ.

Российские войска у границы Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

По словам Хомчака, в последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период обучения, поддержания боевой готовности и общей подготовки будущих стратегических учений «Запад-2021» Вооруженные Силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вдоль границы Украины – на севере, на Востоке и на юге, а именно – в Брянской, Воронежской областях. Кроме того, наращивание происходит также в оккупированной Россией АР Крым.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет на оккупированные территории Донбасса вооружение, направляет наемников и регулярных военных. Боевые действия в Луганской и Донецкой областях продолжаются с середины апреля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров