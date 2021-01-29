За прошедшие сутки, 28 января, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
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Так, вблизи населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.
"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в ООС.
С начала текущих суток, 29 января, вдоль линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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