На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 28 января, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

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Так, вблизи населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в ООС.

С начала текущих суток, 29 января, вдоль линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Александр Топчий