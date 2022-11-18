По его мнению, если оккупанты потеряют какой-нибудь крупный город, например, Луганск, который восемь лет был оккупирован и является для россиян неким символом, это приведет к необратимым процессам среди политической элиты РФ и общества.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предположил, что война может закончиться раньше, чем Украина военным путем освободит все территории.

Такое мнение он высказал в эфире информационного телемарафона 17 ноября, комментируя заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что вероятность освобождения военным путем всех оккупированных территорий Украины, включая Крым, в ближайшее время невелика.

"Я напомню просто 24 февраля, когда говорили, что вероятность того, что Украина устоит, она равна нолю процентов. Сегодня девять месяцев закончились этой войны, и Украина находится в фазе контрнаступления и эффективного продвижения по деоккупации своей территории. Так это выглядит. Поэтому мне кажется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить – маловероятно, велика вероятность того или иного события", - сказал Подоляк.

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Советник руководителя Офиса президента добавил, что события - это конкретные действия на линии фронта и это конкретные поставки военных средств. "И я понимаю, что Украина будет в любом случае эффективно продвигаться", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, если российские захватчики потеряют какой-нибудь крупный город, который с 2014 года находился под оккупацией, то падение такого символа приведет к необратимым процессам среди политической элиты и общества в России.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть немножко иначе. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, падет большой город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск. И после этого начнутся необратимые процессы – и в политических элитах Российской Федерации, и в обществе РФ. И таким образом война может закончиться даже раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что оно будет освобождено как бы по факту того, что Россия проиграла войну", – сказал Подоляк.

Он считает, что сейчас нужно перейти к фазе "более конкретной математической военной помощи", с учетом того, что Россия сегодня ведет исключительно ракетную войну против гражданской инфраструктуры Украины - против энергетической, к которой добавилась еще и газовая инфраструктура.

"На этом надо сконцентрироваться, то есть дополнительные ПВО, ПРО, дополнительные антидроновые системы. И таким образом Украина дойдет до того финала, который мы считаем правильным, который подчеркнул президент Зеленский – освобождение всей территории Украины", - акцентировал Подоляк.

Заявления генерала Милли

Как сообщал УНИАН, 17 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что считает освобождение оккупированного Крыма военным путем маловероятным. По мнению американского генерала, россияне могут уйти из Крыма в результате "политического решения".

"Вероятность военной победы Украины, которая определяется как изгнание русских с всей Украины, включая Крым, в ближайшее время невелика в военном отношении", – подчеркнул генерал.

Милли также заявил, что Россия проиграла в стратегическом, оперативном и тактическом плане в неспровоцированной войне против Украины.

В то же время, по его мнению, вероятность захвата Россией всей территории Украины близка к нулю, но быстро выгнать российские оккупационные войска из всей украинской территории очень сложно.

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