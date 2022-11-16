Также маловероятно, что российская армия быстро развалится на поле боя.

Вероятность захвата Россией всей территории Украины близка к нулю, но быстро выгнать российские оккупационные войска со всей украинской территории очень сложно.

"Украина является довольно большой страной. Это не маленькая часть территории. Вероятность того, что Россия достигнет своих стратегических целей по захвату Украины, разгром Украины - вероятность того, что это произойдет, близка к нулю", - отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7"), которое состоялось в онлайн-формате.

В то же время, он допускает, что наверняка теоретически это возможно. "Но я не вижу, что это происходит военными средствами. Поэтому я не вижу, что это произойдет", - добавил Милли.

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При этом, как сказал американский генерал, Россия сейчас оккупировала примерно 20% украинских земель, что является немалой территорией.

Он напомнил, что Россия осуществила вторжение в Украину с привлечением около 170-180 тысяч солдат, объединенных в различные сухопутные подразделения, которые понесли огромные потери. Затем Россия провела частичную мобилизацию и усилила свои войска.

Как сказал Милли, Россия до сих пор имеет значительную боевую мощь на территории Украины.

Одновременно, генерал США отметил, что у Украины успешная оборона. По его словам, украинцы совершили колоссальную работу в противодействии российскому наступлению. Он считает невероятным то, что способны делать украинцы в оборонительном плане.

Милли отметил, что в начале сентября украинцы перешли в контрнаступление и одержали большой успех в районе Харькова и еще больший успех в Херсоне.

Однако, он отмечает, что Херсон и Харьков физически и географически являются относительно малыми территориями по сравнению со всеми другими территориями, которые до сих пор оккупированы российскими войсками.

"Поэтому военная задача, чтобы в военном плане физически прогнать русских из Украины, - является очень сложной задачей. Это не произойдет в следующие несколько недель, если российская армия полностью не развалится, что маловероятно", - отметил Милли.

Поэтому, он считает, что вероятность того, что совсем скоро Украина военным образом вытеснит все российские войска с оккупированной территории, в том числе из Крыма, не является высокой.

Милли допускает, что возможно политическим образом Россия примет решение выйти из Украины, учитывая большие военные потери, но это только вероятность.

Контрнаступление ВСУ

6 сентября Вооруженные Силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. В результате вражеские силы вынуждены были бежать, оставляя свою боевую технику и боеприпасы, а также сдаваться в плен.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

5 октября глава Луганской ОВА заявил о начале деоккупации Луганщины. 14 ноября он заявил, что в Луганской области от оккупантов уже освобождены 12 населенных пунктов.

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

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