Кулеба повторил предыдущие заявления президента о том, что Украина должна выйти на границы 1991 года.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба озвучил, чем должна закончиться война в Украине. Он убежден, что украинские защитники выйдут на границы 1991 года.

Как подчеркнул министр в интервью ТСН, если украинцы откажутся от этой цели, они проиграют войну.

"Это та война, в которой мы выйдем на границы 1991 года", - сказал он.

"Мы не можем ее (войну, - УНИАН.) проиграть, потому что это война за наше существование, свободу и за существование мира, в котором соседи не нападают на своих соседей просто потому, что у них есть какие-то комплексы или желания. Поэтому здесь нет альтернатив. Мы не можем себе позволить никакой мягкости. Какие бы испытания нам не пришлось пройти, мы должны одержать победу", - добавил глава МИД Украины.

По его словам, после увиденных зверств РФ лидеры других стран поняли, что нет смысла как-то даже намекать на какие-то компромиссные формулировки.

"Тем более, что с начала войны Украина же пыталась достичь каких-то компромиссных решений. Они были отвергнуты РФ. Собственно, Россия завела ситуацию туда, где все сейчас и находится", - подытожил Кулеба.

Переговоры Украины с Россией

Украина отказалась вести дипломатические переговоры с Россией, пока у власти находится Владимир Путин. Такое решение приняли на заседании СНБО, а 4 октября президент Владимир Зеленский ввел его в действие.

Это произошло после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования относительно "присоединения" четырех украинских областей ло РФ.

Президент Зеленский подчеркнул, что когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить.

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