По словам Дениса Нагорного, на Бахмутском направлении россияне наращивают темп своего наступления.

Майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный рассказал о последних событиях с Бахмутского направления.

В эфире телеканала "Эспрессо" Нагорный отметил, что оккупанты продолжают забрасывать позиции украинских защитников "пушечным мясом".

"На Бахмутском направлении противник осуществляет "мясные штурмы", но украинские защитники стойко держат оборону. ВСУ не отступают ни на метр и идут вперед. Противник стал хитрее и упорнее. Военно-промышленный комплекс врага вырос в разы. Россияне превращают законсервированные танки в исправную технику и отправляют на фронт, что значительно затрудняет Силам обороны проведение штурмовых действий", - сказал Нагорный.

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По словам майора НГУ, на Бахмутском направлении рашисты наращивают темп своего наступления.

"Будем держать свои позиции до победы, пока не выйдем на границы Украины 1991 года. На Бахмутском направлении ситуация контролируемая, но противник прибегает к контрнаступательным действиям", - добавил военный.

Война в Украине - ситуация под Бахмутом

По словам генерала Александра Сырского, российские оккупанты существенно усилили свою группировку и перешли к активным действиям в районе города Бахмут Донецкой области.

По словам экспертов, Бахмут для России имеет колоссальную политическую и идеологическую ценность.

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