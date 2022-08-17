Они потребовали от правительства США "самого решительного ответа".

Около 20 экспертов и специалистов по национальной безопасности призвали США поставить Украине больше оружия, заявив, что война находится в "решающем моменте".

В статье для The Hill они заявили, что бездействие означает "непреднамеренное вырывание поражения из пасти победы" и может представлять "серьезную опасность" для США и их союзников.

"Из-за чрезмерной осторожности в отношении провоцирования российской эскалации (как обычной, так и ядерной) мы фактически уступаем инициативу президенту России Владимиру Путину и уменьшаем давление на Москву, чтобы она прекратила свою агрессию и серьезно подошла к переговорам", - говорится в сообщении.

"Империалистическая война Москвы против народа Украины — это не просто моральное оскорбление — кампания геноцида, направленная на то, чтобы стереть украинскую нацию с карты мира, — но явная угроза безопасности и процветанию США".

Они потребовали от правительства США "самого решительного ответа", заявив, что при правильном вооружении и поддержке Украина может выиграть войну.

"Если это удастся, нашим солдатам с меньшей вероятностью придется рисковать своей жизнью, защищая союзников США по договору, которым Россия также угрожает", — заявили они.

Напомним, Резников дал понять, получила ли Украина от США дальнобойные ракеты ATACMS.

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