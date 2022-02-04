Экс-спецпредставитель США по Украине оценил вероятность нападения российской армии.

Экс-представитель ГосдепаСША по вопросам Украины Курт Волкер назвал два условия вторжения России в Украину в ближайшее время.

Как рассказал он в интервью телеканалу "Украина 24", пока не понятно, какие намерения у президента РФ Владимира Путина.

"Риск вторжения нужно поделить на 2 части: возможность и намерения. Возможность есть, Россия нарастила очень большую силу и в Украине, и вокруг нее. Поэтому конечно вторжение возможно, но какие намерения у Путина? Это непонятно — имеет ли он намерение использовать военные силы или использовать их в дипломатическом смысле. Я думаю, он выжидает и хочет посмотреть, какие уступки ему предложат или не предложат, и будет ли поддержка Украины. Мы видим, что поддержка Украины большая, она идет потоком. Путин должен брать это во внимание. В то же время он видит, что стоимость вторжения в Украину будет огромная, это будет дорого стоить России, и она не сможет отрицать, что ведет боевые действия, как это было на Донбассе", — отметил он.

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Волкер подчеркнул, что риск нападения все равно остается.

"Россияне наращивают военную мощь, они представляют угрозу. А когда наращивание происходит, когда-то силы могут быть использованы", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия пока не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы.

Возможное вторжение России в Украину: что известно

Издание Washington Post осенью, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.