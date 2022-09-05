По словам эксперта, на востоке враг несет наибольшие потери.

Война в Украине затихает на осень и с новой силой будет разгораться в следующем году.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире информационного телемарафона.

Он подчеркнул, что вполне логично, что на востоке враг несет наибольшие потери, потому что он стремится выйти на административные границы так называемых "Л/ДНР".

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"Буквально через полтора месяца зайдут большие дожди и двигаться по суше будет практически невозможно. Противник понимает, как и мы, что то, что они смогут сейчас отсечь, то и будет какая-то определенная линия разграничения после того, как существенно изменится погода. И это объясняет это давление врага на этом плацдарме. Однако имею такой сдержанный оптимизм, что до сезона дождей, а следовательно до линии разграничения и крупных артиллерийских дуэлей противник не сумеет захватить этот плацдарм. На мой взгляд, война затихает на осень и с новой силой будет разгораться в следующем году", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября военный эксперт Петр Черник заявил, что Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу у противника, но до стратегического перелома еще довольно далеко, у врага есть довольно большой запас прочности.

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