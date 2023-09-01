Это один из элементов программы предмета "Защита Украины".

Мэр Львов Андрей Садовый заявил, что дети в одной из школ города уже учатся управлять дронами.

"Это наша новая реальность", - отметил Садовый на своей странице в Facebook и показал фото такого урока.

По словам мэра, навыки полета и сборки дронов — это один из элементов программы предмета "Защита Украины". В частности, именно в таком виде этот предмет будут изучать в новом учебном году в школах. Отмечается, что пока формат испытывают в одном из учебных заведений Львова, однако в дальнейшем его планируют распространить и на другие школы.

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"Верю, что сегодняшние школьники уже не будут вынуждены воевать с нечистью. Но как показывает опыт — лучше быть готовым", — подытожил Садовый.

Дроны на фронте - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, государственный проект "Армия дронов" передает более тысячи беспилотников и 30 роботизированных систем отечественного производства.

На днях на фронт благодаря дронам удалось уничтожить танк Т-80, две гаубицы САУ 2С19 и башню с системой радиоэлектронной борьбы.

Недавно Министерство обороны рассказало, что на фронте успешно используют украинский беспилотник "большой Бандерик". Он способен выдерживать нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.

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