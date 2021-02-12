Владислав Лященко 1996-го года рождения погиб вечером 11 февраля.

В результате пулеметного обстрела в районе ООС погиб боец 28-й ОМБр имени рыцарей зимнего похода Владислав Лященко.

Об этом сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

Владислав Лященко 1996-го года рождения погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте.

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"Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда всего несколько дней назад мы похоронили двух наших собратьев. Но, к сожалению, война вновь оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего собрата», - говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко