Британский премьер Риши Сунак и министр обороны Испании Маргарита Роблес не поддержали передачу Украине кассетных боеприпасов.

Испания и Великобритания не поддержали решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы для помощи в прорыве российских оборонительных линий.

Как сообщает телеканал RTVE, министр обороны Испании Маргарита Роблес во время общения с журналистами заявила, что не разделяет данное решение и выступает "против" планов США отправить кассетные снаряды Украине, однако "уважает решение суверенной страны".

"Определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах... Нет – кассетным снарядам и да – помощи для законной обороны Украины", – отметила Роблес.

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В свою очередь британский премьер Риши Сунак подчеркнул, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, и напомнил, что Британия подписала конвенцию об их запрете, сообщает телеканал Sky News.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно – дальнобойное оружие, и надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину", – добавил он.

Кассетные боприпасы для Украины

В начале марта 2023 года Украина попросила у США кассетные боеприпасы. В запрос вошла бомба воздушного базирования МК-20, которую можно переоборудовать для дальнейшего применения с помощью беспилотников.

6 июля 2023 года стало известно о том, что США вот-вот могут одобрить отправку кассетных боеприпасов Украине.

7 июля издание Washington Post сообщило, что президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Сообщалось, что об их изъятии из запасов Пентагона якобы объявят 7 июля.

7 июля 2023 года Германия выступила против отправки кассетных боеприпасов Украине.

8 июля 2023 года заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил о том, что одной из основных причин, почему США решили передать Украине кассетные боеприпасы – это более медленные темпы контрнаступления, чем надеялись в Пентагоне.

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