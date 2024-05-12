По его словам, на основе их опыта планируют реструктуризировать американские отряды.

Глава Командования Сил специальных операций Соединенных Штатов Америки Брайан Фентон предположил, что в Украине действуют британские спецназовцы.

В интервью агентству AP генерал-лейтенант рассказал о планах реструктуризации отрядов "зеленых беретов" на основе уроков, полученных от британского спецназа в Украине. По его словам, война становится более высокотехнологичной, поэтому может возникнуть потребность в пополнении отрядов кибер-экспертами, пилотами ВВС или криптологами.

"Эти идеи возникли на основе уроков, вынесенных из опыта, полученного в Украине, в основном глазами наших британских партнеров по специальным операциям. Они не только сделали это в своих формированиях, но и очень быстро поняли, что им нужны другие элементы их объединенных сил", - цитирует его Business Insider. Видео дня

Фентон сказал, что британские спецназовцы нуждались в советах пилотов Королевских ВВС по эксплуатации беспилотников и военно-морском персонале, "чтобы помочь им понять способ навигации корабля в Черном море".

В британском Министерстве обороны отказались комментировать эти слова. "Это давняя политика сменявших друг друга правительств не комментировать деятельность британского спецназа", - ответили журналистам.

Британские войска в Украине: что известно

Великобритания активно помогает Украине в войне, отправляя военную помощь и обучая украинских военных на своей территории.

Лондон неоднократно заявлял, что не будет отправлять свои войска в Украину, поскольку это станет "мишенью" для Путина. В то же время экс-министр обороны Бен Уоллес считает, что категорически отказываться от этого не стоит.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что британские и французские военные находятся в Украине для работы с дальнобойными ракетами, которые они передали ВСУ. Великобритания опровергала его слова.

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