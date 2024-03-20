Он сравнил Путина с Гитлером.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал поднять минимальный уровень расходов на оборону до 3%. Он не исключает, что британским войскам придется воевать в Украине.

"Мы должны использовать фразу "мы не можем исключить". В конечном счете, часть сдерживания - это двусмысленность... чтобы противник гадал, как далеко мы зайдем и что будем делать. Это то, что Путин делает мастерски - он заставляет всех гадать. Важно, чтобы мы никогда не закрывали пути и заставляли людей гадать", - цитирует его Daily Mail.

Фиктивные выборы в России показали, что Путин - ближе всех к Адольфу Гитлеру в этом поколении, добавил Уоллес. "Самое лучшее - это убедиться, что он понимает, что мы считаем то, что он делает в Украине, очень и очень серьезным", - подчеркнул бывший глава Минобороны.

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Отправка западных войск в Украину: кто согласился

После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя исключать, большая часть партнеров отбросила эту идею.

В Канаде говорят, что готовы направить в страну своих военных, но только в качестве инструкторов. В Литве, Эстонии и Нидерландах не исключают такого варианта, однако о готовности сделать это сейчас не говорят.

Несмотря на критику, французский президент не отказывается от своих слов. Он считает, что в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда Франции придется провести операции на местах.

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