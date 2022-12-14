Силы обороны Украины прилагают "все усилия" для стабилизации ситуации на востоке страны.

Силы обороны Украины готовятся к различным сценариям развития событий в ближайшие месяцы.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил во время разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Собеседники обменялись оценками стратегической обстановки и обсудили потребности Украины в вооружении и технике.

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"Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - отметил Залужный.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские военные продолжают массово гибнуть в Украине. В частности, на днях на Донбассе ВСУ ликвидировали более 100 захватчиков.

Известно, что воины Грузинского легиона ликвидировали штурмовую группу наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута Донецкой области. Потери оккупантов составили около десятка захватчиков.

По состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.

Ожидают, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой. При этом в офисе президента прогнозируют, что массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины будут продолжаться.

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