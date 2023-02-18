Оккупанты пытаются вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские войска, несмотря на значительные потери на линии фронта, продолжают попытки наступления на пяти направлениях.

"Враг не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ, обнародованной в социальной сети Facebook.

Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

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Как отметили в Генштабе, за сутки вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечье, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области.

Также на Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 18 районов населенных пунктов, в частности, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

Кроме того, на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времьевка Донецкой области и Малиновка, Степовое, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье - Запорожской.

Вместе с тем, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригороды и город Херсон, а также районы свыше 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Велетенское и Береговое Херсонской области.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны Украины за 18 февраля нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Общие боевые потери России предварительно осоставляют около 142 тыс. 270 человек личного состава.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в последнее время российские оккупанты стали заметно реже использовать в Украине дроны-камикадзе иранского производства. Это может говорить о дефиците.