Ранее во время атак на город оккупанты не применяли такой тип ударного БПЛА.

Утром 22 ноября российские оккупанты атаковали Сумы ударным беспилотником типа "шахед", снаряженным шрапнелью.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Владимир Артюх в комментарии "Суспільному". По его словам, Сумы впервые были атакованы "шахедом" с таким снаряжением.

"Шахеды", которыми били по Сумах, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", - сказал чиновник.

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Атака на Сумы - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 22 ноября, российские оккупационные войска атаковали жилой микрорайон областного центра Сум ударными дронами типа "шахед".

По данным ОВА, предварительно, 2 человека погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести.

17 ноября оккупационная армия РФ атаковала город баллистической ракетой, попав в многоквартирный жилой дом.

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