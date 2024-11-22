Сумы атаковал дрон со шрапнелью / ГСЧС

Утром 22 ноября российские оккупанты атаковали Сумы ударным беспилотником типа "шахед", снаряженным шрапнелью.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Владимир Артюх в комментарии "Суспільному". По его словам, Сумы впервые были атакованы "шахедом" с таким снаряжением.

"Шахеды", которыми били по Сумах, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", - сказал чиновник.

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Атака на Сумы - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 22 ноября, российские оккупационные войска атаковали жилой микрорайон областного центра Сум ударными дронами типа "шахед".

По данным ОВА, предварительно, 2 человека погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести.

17 ноября оккупационная армия РФ атаковала город баллистической ракетой, попав в многоквартирный жилой дом.

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