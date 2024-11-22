Утром 22 ноября российские оккупанты атаковали Сумы ударным беспилотником типа "шахед", снаряженным шрапнелью.
Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Владимир Артюх в комментарии "Суспільному". По его словам, Сумы впервые были атакованы "шахедом" с таким снаряжением.
"Шахеды", которыми били по Сумах, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", - сказал чиновник.
Атака на Сумы - последние новости
Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 22 ноября, российские оккупационные войска атаковали жилой микрорайон областного центра Сум ударными дронами типа "шахед".
По данным ОВА, предварительно, 2 человека погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести.
17 ноября оккупационная армия РФ атаковала город баллистической ракетой, попав в многоквартирный жилой дом.