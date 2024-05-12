О пострадавших не сообщалось.

Ночью в воскресенье, 12 мая, российские захватчики наносят удары по Харькову. В городе слышали по меньшей мере один взрыв.

Согласно карте воздушных тревог, сигнал об опасности на Харьковщине звучит с 19:48, в Волчанской и Липецкой территориальных общинах - с 11:37. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредило об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Харьковский городской голова Игорь Терехов в 22:40 сообщил, что в городе прогремел взрыв. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов предупредил, что россияне наносят удары. "Харьков и пригород: будьте осторожны!" - призвал он.

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Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщал о пусках ракет и КАБов оккупантами. Он призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

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Обновлено в 23:05: Попадание зафиксировали за пределами Харькова, сообщает Синегубов. На эту минуту - без пострадавших, информация о разрушениях устанавливается.

Обновленов 22:55: Оба "прилета" в ближайшем пригороде, сообщил Терехов.

Наступление России на Харьковщине: последние новости

Как известно, на днях российские захватнические войска прорвали границу на севере Харьковской области. Продолжаются тяжелые бои.

Аналитики DeepState сообщали, что россияне оккупировали шесть населенных пунктов. В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что не подтверждают эту информацию.

По их словам, в приграничных районах и вдоль границы ведутся боевые действия, украинские силы делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

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