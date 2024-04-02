Президент обращается к партнерам: средства ПВО не должны пылиться где-то на базах.

В Днепре уже до 18 возросло количество пострадавших от ракетного удара российских оккупационных войск по городу.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Он отметил, что среди 12 госпитализированных, пятеро - дети. "Навещал ребят в больнице. Сейчас их состояние врачи оценивают, как средней тяжести. Впрочем, говорят, все будет хорошо", - написал он и разместил фото.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что сейчас в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. Он отмечает, что, в частности, повреждены здания колледжа, детского сада. При этом сообщил, что все службы на месте, людям оказывается помощь.

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"Это самое важное. Не менее важно и то, что российские террористы получают ответы на их удары. Каждый раз более дальнобойные ответы", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, российская система войны, каждый, кто вовлечен в эту агрессию должны чувствовать реально, что это просто так не пройдет. "Зло должно терять. И будет терять", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в ПВО для защиты людей. "ПВО для Украины - это защита жизни, это то, что должно работать, системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться где-то на базах, когда они могут спасти тысячи жизней от российского террора", - отметил президент Украины.

Удар по Днепру: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. В военной администрации сообщали о повреждении учебного заведения. К счастью, все дети находились в укрытии.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших возросло до 13, госпитализированы были восемь раненых - все в состоянии средней тяжести.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате удара на территории предприятия произошел пожар площадью 150 м. кв, его уже потушили.

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