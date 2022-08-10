Он отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации Броварского района.

Служба безопасности Украины раскрыла имя оккупанта, который приказал расстрелять гражданских в Киевской области. Правоохранители собрали полную доказательную базу на этого военного преступника и уже сообщили ему о подозрении.

В распоряжении СБУ также имеется перехват телефонного разговора с преступным приказом оккупанта, его опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Старший лейтенант ВС РФ Антон Струев с позывным "Беркут" подозревается по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Оккупант отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации Броварского района Киевщины.

"Да валите там всех ...! Есть гражданские ... в расход всех!", - приказывал "Беркут" своему подчиненному.

"А в селах Мокрец и Заворичи оккупант лично брал в плен мирных жителей и жестоко допрашивал их. Установлено, что утром 22 марта 2022 года Струев приказал стрелять в случайно оказавшегося рядом гражданского жителя. Оккупанты оставили мужчину умирать. После тяжелого ранения тот выжил. Он узнал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде", - добавили в СБУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СБУ обнародовала список предателей, перешедших на сторону оккупантов на Запорожье.

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