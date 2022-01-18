Враг может осуществить провокацию, а потом обвинить в нападении украинских военных, поделились в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В среду, 19 января, на Крещение 2022, возможна провокация в зоне Операции Объединенных сил в Донецкой области.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Как стало известно, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду "Кирпичный" в Петровском районе Донецка. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации", – говорится в сообщении.

По данным Центра, провокационный обстрел возможен с вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда.

"Чтобы замаскировать выстрелы вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на шахте, которая уже давно не работает (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", – отметили в Центре.

Читайте такжеВ Минобороны отреагировали на заявление Шойгу об "американских наемниках с химоружием" на Донбассе (видео)Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями.

"Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала ведения активных боевых действий", – добавили в Центре.

Ранее спикер Белого дома Джен Псаки говорила, что власти РФ могут прибегнуть к военной провокации, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину.

Война на Донбассе – что надо знать

РФ весной 2014 года оккупировала украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донецкой и Луганской областей. На Донбасс ворвались войска России. РФ поддержала боевиков, которые создали на востоке Украины так называемые "ДНР" и "ЛНР". Кремль не признает, что Россия ворвалась в Украину.

Для урегулирования ситуации на Донбассе были подписаны Минские договоренности.

В 2014 году на Донбассе Киев начал антитеррористическую операцию. Позже – весной 2018 года, вместо АТО стартовала операция Объединенных сил.

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