В результате вражеской атаки в Запорожской области погибла женщина, разрушены частные дома.

Вследствие вражеской атаки в Запорожской области погибла женщина.

Об этом в своем Telegram сообщает секретарь Запорожского городского совета Андрей Куртев.

"Этой ночью, по предварительной информации, защитники Запорожского края сбили две вражеские ракеты. Также известно об обстрелах Кушугумской территориальной общины. В результате вражеской атаки 3 дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К большому сожалению, одна женщина погибла. Дополнительные детали сейчас устанавливаются. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте воздушную тревогу!",- сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожском горсовете ответили, будет ли обязательная эвакуация людей из города.

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