Представитель ВС ВСУ в очередной раз напомнил, что ПВО не может на сегодня сбивать баллистические ракеты "Кинжал".

Российские захватчики меняют подход к обстрелу территории Украины, который использовали в осенне-зимний период.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что враг использует для обстрела территории Украины "все, что имеет под руками, даже воздушные шары пошли в ход".

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"При этом можно говорить, что эти шары являются примитивным методом, но это воздушная цель и на нее нужно реагировать, потому что между теми шарами могут быть и другие цели – разведывательные беспилотники", - пояснил спикер.

Игнат отметил, что враг выпускает ракеты не только днем, но и в ночное время - "нестандартный подход, хотя, если вспомнить первые дни вторжения, то тогда и ночью, и днем беспрестанно обстреливали нас ракетами". По его мнению, ничего нового в этом нет, изменилась лишь тактика.

"Раньше это была тактика применения "шахидов" ночью - в период с 23-х до 3-х ночи, когда вылетали с южного направления и атаковали Украину, а уже на утро, понимая, где есть ПВО, делали определенные коррективы, чтобы утром выпустить ракеты", - сказал он.

Спикер напомнил, что так осенью и зимой враг обстреливал объекты критической инфраструктуры Украины. А сейчас уже стреляют не только по объектам критической инфраструктуры.

"То есть враг изменил тот стандартный подход осенних атак нашей инфраструктуры. Сейчас уже зима заканчивается и понятно, что может быть изменение этой стратегии, потому что враг не достиг желаемой цели – ввести страну в блэкаут", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что все переговоры с партнерами, их помощь способствуют усилению Украины современными средствами ПВО, которые могут работать и по баллистическим ракетам.

При этом представитель ВС ВСУ вновь подчеркнул, что ПВО не может на сегодня сбивать баллистические ракеты "Кинжал".

"Разве что их можно сбить в Facebook или в каком-то телеграм-канале", - добавил он и призвал не распространять непроверенную информацию.

Обстрелы Украины: детали

Осенью Россия начала применять тактику массированных ракетных ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры, в частности энергетики, тепло - и водоснабжения. Для таких атак россияне также применяют иранские дроны-камикадзе. Впрочем, количество ракет, которые Россия может использовать для таких атак, неуклонно уменьшается. Соответственно снизилась частота ракетных обстрелов.

Как отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, Российское военное командование стало чаще прибегать к ограниченным ракетным ударам вместо бывших массированных залпов. По ее словам, российское командование убедилось, что старая тактика массированных ударов результата не дала из-за высокой эффективности украинской системы ПВО.