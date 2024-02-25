Противник направляет резервы на приоритетные направления, поделился руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские захватчики усилили группировку на город Часов Яр Донецкой области.

Такой информацией поделился руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников во время телемарафона. "...он (враг, - Ред.) усилил группировку именно на Часов Яр, можно сказать, что здесь произошло некоторое вливание в него подразделениями. Также там, где направление Лысовка - Андреевка, два пехотных полка территориальных войск могли наблюдать... - недавно он туда направил", - сказал он.

По словам Калашникова, на Ивановское противник снова привлек 102 мотострелковый полк и 150 мотострелковую дивизию. "То есть эти именно три направления - они для него являются приоритетными. И здесь он не жалеет резервы, которые у него есть. И он сюда направляет... Некоторые подразделения из Авдеевского направления также направлены сюда для ведения боевых штурмовых действий", - подчеркнул глава пресс-службы.

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Оккупанты уже длительное время атакуют украинских воинов на ряде направлений на Донбассе и получили определенные "успехи" на фоне того, что у наших защитников возник снарядный голод.

Ряд экспертов предупреждали, что противники будут пытаться захватить весь Донбасс. Украинская власть отмечала, что РФ хочет взять под контроль всю нашу страну, а потом способна осуществить агрессию против государств-членов НАТО. По мнению полковника ВСУ Петра Черника, враг, скорее всего, не способен взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской области.

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