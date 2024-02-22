Идет полномасштабная война в Украине, и РФ имеет стратегическую цель - захватить Донецкую и Луганскую области до момента переизбрания Владимира Путина на пост президента (выборы запланированы на середину марта).
Такое заявление сделал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона. "Смогут? Скорее нет, чем да. Давайте рассмотрим на примере Авдеевки. Да, мы отошли оттуда, поскольку там все было превращено в ад. РФ поставили там абсолютный рекорд с применением УАБов, в течение одних из суток они сбросили 150 единиц такого оружия - это очень много. Вместе с тем, их потери также беспрецедентные. Потери с полноценный армейский корпус - это потери как в Афганистане за 10 лет войны", - заявил офицер.
Он также назвал условия, при которых РФ все же сможет продвинуться в Донецкой и Луганской областях. "Есть ли у РФ ресурс? В режиме замещения 1 000-1 200 человек в сутки - это максимальная планка россиян в сутки. Но в пределах 30 тысяч мы уничтожаем вдоль всей линии соприкосновения в течение месяца. Поэтому сейчас без концепции "Вставай, страна огромная", без отправления в строй еще по меньшей мере полумиллионной армии, прорываться даже на показатели механизированного полка - а это 3-5 км в глубь, у них ресурса нет", - пояснил полковник.
Он также добавил, что не может оценить, в чью пользу сейчас складывается ситуация на фронте. "Я не так смотрю на ситуацию. Война экзистенциальная, или они нас, или мы их. Они поставили (цель, - Ред.) нас уничтожить. И они показали, что сделают с нами, - в Буче или Бородянке. На эту минуту мы держим орду. Как долго мы будем держать - сам факт, что мы это делаем впервые в истории по-настоящему - это уже что-то феноменальное", - сказал эксперт.
Продолжается война в Украине против россиян - сегодня это стоит прочитать
Как сообщал УНИАН, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что есть "определенное волнение" насчет повторного наступления РФ на областной центр.
По словам представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лыховия, у россиян появилась новая "фишка" на Запорожском направлении. Впрочем, украинские Силы обороны уже научились ей противодействовать.
По мнению экс-директора ЦРУ Роберта Гейтса, Россия вышла из тупика в Украине и возобновила импульс наступательных действий по всей линии фронта. Он также добавил, что потеря Украиной стратегически важного города Авдеевки позволила россиянам переместить боевые линии дальше на восток.