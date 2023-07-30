Обувь должна пройти техническую спецификацию с учетом рекомендаций военных, после чего будет утвержден образец-эталон.

Министерство обороны Украины заявило о намерении добавить в вещевое обеспечение защитников Украины тактические кроссовки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, свои модели обуви министерству предоставили более 10 украинских фирм. Представленные модели уже прошли первый этап испытаний (тестовое ношение) на удобство и комфорт.

Дальше обувь должна пройти техническую спецификацию с учетом рекомендаций и военных, после чего будет утвержден образец-эталон.

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Тактическими кроссовками планируют обеспечить военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Как говорится в сообщении, результатом проделанной работы должно стать принятие на обеспечение военных новой обуви или изменение уже существующей.

Военные по нормативам должны обеспечиваться полуботинками, летними берцами/летними ботинками, зимними берцами, казарменными тапочками, утепленными бахилами и резиновыми сапогами.

Обеспечение военных

В июле 2022 года журналисты сравнили обеспечение армии России и Украины. Украина получает оружие по ленд-лизу, а Россия тратит на армию 62 миллиарда долларов в год. Но у ВСУ — HIMARS и "Байрактар", у России – валенки и советские танки.

7 февраля 2023 года министр обороны Алексей Резников предложил частично открыть оборонные закупки и выступил за создание военной версии системы закупок "Прозорро".

28 февраля стало известно, что Министерство обороны Украины внесло изменения в ряд договоров по организации питания военнослужащих.

В марте 2023 года правительство Украины призывало торговые сети участвовать в обеспечении армии продовольствием. Сейчас поставкой продуктов для ВСУ занимаются компании, которые закупают продукцию в крупных торговых сетях.

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