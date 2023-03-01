Сейчас поставкой продуктов для ВСУ занимаются компании, которые закупают продукцию в крупных торговых сетях.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко предложила торговым сетям участвовать в тендерах Министерства обороны Украины по закупке продовольствия для армии.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, об этом она сказала во время встречи представителей Министерства экономики Украины, Офиса президента и крупнейших торговых сетей.

"Государство заинтересовано в том, чтобы крупные торговые сети участвовали в поставках продовольствия для армии. Сейчас поставкой продуктов питания занимаются компании, которые закупают продукцию в крупных торговых сетях. Поскольку эти товары уже есть у вас в ассортименте, нужно решить вопрос логистики. Наша общая задача – обеспечить бесперебойное снабжение армии продуктами питания", - подчеркнула она.

Видео дня

По словам заместителя министра экономики Украины Надежды Бегун, объем продовольственного обеспечения Вооруженных сил составляет примерно 42-43 млрд грн ежегодно. Поэтому власти стремятся привлечь к этому рынку новых игроков, чтобы усилить конкуренцию.

В свою очередь представители торговли согласились, что для них это интересное предложение, требующее дальнейшей детальной проработки.

Закупка продовольствия для армии

21 января 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Минобороны закупает продовольствие для армии по завышенным ценам. "Зеркало недели" утверждало, что имеет в распоряжении соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

7 февраля 2023 года министр обороны Алексей Резников предложил частично открыть оборонные закупки и выступил за создание военной версии системы закупок "Прозорро".

28 февраля стало известно, что Министерство обороны Украины внесло изменения в ряд договоров по организации питания военнослужащих. В частности, были внесены изменения в восемь договоров, в соответствии с которыми уменьшен срок действий соглашений и соответственно внесены изменения в стоимость услуги по организации питания и цены в каталоге продукции.

Вас также могут заинтересовать новости: