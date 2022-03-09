Советники будут работать на общественных началах.

Министерство обороны Украины получило трех новых советников. Советниками стали Маркиян Лубкивский, Василий Мирошниченко и Юрий Сак.

Об этом сообщает МОУ в Facebook.

Отмечается, что Маркиян Лубкивский - дипломат, политический и общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Хорватии (2006-2009) и Боснии и Герцеговине по совместительству (2007-2009). Также был одним из авторов и инициаторов резонансного "Заявления дипломатов в поддержку честных выборов" в ноябре 2004, которое подписало более полутора сотен украинских дипломатов.

Василий Мирошниченко - партнер компании CFC Big Ideas, которая специализируется на предоставлении услуг в сфере стратегических коммуникаций. Соучредитель Украинского кризисного медиа-центра, который работает с марта 2014 года и продвигает положительный имидж Украины в мире.

Третий новый советник Юрий Сак - партнер компании стратегических коммуникаций CFC Big Ideas. Член команды Украинского кризисного медиа-центра с 2014 года, принимал участие в разработке и реализации международных кампаний, направленных на противодействие российской пропаганде и продвижение позиции Украины по аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе.

Война против Украины: