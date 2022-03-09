Министерство обороны Украины получило трех новых советников. Советниками стали Маркиян Лубкивский, Василий Мирошниченко и Юрий Сак.
Об этом сообщает МОУ в Facebook.
Отмечается, что Маркиян Лубкивский - дипломат, политический и общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Хорватии (2006-2009) и Боснии и Герцеговине по совместительству (2007-2009). Также был одним из авторов и инициаторов резонансного "Заявления дипломатов в поддержку честных выборов" в ноябре 2004, которое подписало более полутора сотен украинских дипломатов.
Василий Мирошниченко - партнер компании CFC Big Ideas, которая специализируется на предоставлении услуг в сфере стратегических коммуникаций. Соучредитель Украинского кризисного медиа-центра, который работает с марта 2014 года и продвигает положительный имидж Украины в мире.
Третий новый советник Юрий Сак - партнер компании стратегических коммуникаций CFC Big Ideas. Член команды Украинского кризисного медиа-центра с 2014 года, принимал участие в разработке и реализации международных кампаний, направленных на противодействие российской пропаганде и продвижение позиции Украины по аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе.
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