Также он рассказал, в каком совершенствовании нуждаются морские беспилотники.

Подполковник британской армии в отставке, экс-советник министра обороны Украины Глен Грант во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал, что могут сделать Силы обороны для доминирования в воздухе и прорыва обороны противника.

В частности, Грант прокомментировал утверждение о том, что ВСУ нуждаются в современных самолетах.

"Преимущество в воздухе - ключевой момент. Если у вас нет превосходства в воздухе, то в 20-30 раз сложнее вести контрнаступление, и у вас может быть значительно больше раненых и убитых... Но чтобы добиться превосходства в воздухе, не обязательно использовать самолеты. Вместо самолетов и вертолетов, можно использовать дроны - это будет другой подход", - считает специалист.

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Также он отметил хорошую работу морских украинских дронов, и добавил, что чем их больше – тем лучше.

"Мы видим, какими эффективными могут быть такие надводные беспилотные аппараты. Сейчас нужно использовать более мощные двигатели в таких аппаратах, для того, чтобы их ускорять и улучшить дальность их действия. Это нужно, чтобы российские корабли просто боялись быть на передовой", - подчеркнул Грант.

По его словам, если силы обороны будут распределять мощности вдоль всей линии фронта, то их не удастся накапливать. В то же время, по мнению эксперта, Украина имеет дроны, которые нужно использовать во время прорыва фронта. Нужно определить самое слабое звено врага и ударить в определенной "точке".

Грант также прокомментировал украинское контрнаступление

Как отметил Грант, украинская армия на фронте не быстро, но продвигается. Со стороны РФ есть достаточно хорошо подготовленные бригады и мобилизованные, которые не прошли соответствующую подготовку, и были сразу направлены на линию фронта.

"У нас также есть перехваченные разговоры россиян с родными о том, что у них не хватает оборудования, воды, боеприпасов и даже еды. И поэтому очень возможно, что мы можем ожидать прорыва на фронте. Я не могу на 100% утверждать, что это произойдет, но, если произойдет, то Украина должна будет воспользоваться этим прорывом, чтобы перейти в тыл россиян настолько быстро, насколько это возможно. Зайти через прорыв и взять много пленных – это необходимо, чтобы этот прорыв расширить", - говорит британский эксперт.

Другие заявления Гранта - это интересно

Как сообщал УНИАН, подполковник британской армии в отставке, экс-советник министра обороны Украины Глен Грант назвал преимущество и уязвимости украинской армии. По его словам, преимущество в том, что украинцы – самая умная армия в мире. В ней очень много военных, которые являются профессорами, специалистами, и уровень морали у бойцов очень высокий. Главная же уязвимость ВСУ - коррупция в стране, которую необходимо искоренить.

Также он отметил, что временно оккупированный россиянами Крым нужно изолировать от путей снабжения на юге, что сейчас и делают ВСУ.

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