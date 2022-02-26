Украинские военные оперативно остановили технику врага.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что местная тероборона сумела оперативно остановить вражескую технику на Курском проспекте.

"В Сумской области ночь прошла более-менее спокойно, были перестрелки вокруг городов области. Органы местного самоуправления сообщают, что по некоторым приграничным населенным пунктам (не буду их называть) техника врага отошла вглубь Российской Федерации и местные жители сообщают, что большой гул техники удаляется от границ Украины вглубь РФ. Очевидно, что проводится передислоцирование техники и войск на территории самой России или они частично отводят технику от наших границ. Это южная часть границы Сумской области из РФ",- сказал Живицкий.

Также он добавил, что возле некоторых населенных пунктов расположены временные табора врагов. При этом их активность сегодня немного снижена.

Кроме того, Живицкий призвал жителей не паниковать. Полиция, аптеки, супермаркеты и коммунальные службы продолжают работать в штатном режиме.

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